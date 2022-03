Oliver Michel, vielen Börsianern noch als Chef der Technologieholding MAX21 ein Begriff, leitet inzwischen die tokentus investment AG. Der CEO ist überzeugt: „Blockchain steht heute da, wo Internet und Telekommunikation Anfang der 90er Jahre standen.“ Das Wachstumspotential der innovativen Technologie, mit der man Daten fälschungssicher austauschen und speichern kann, ist enorm. Mit Aktien von tokentus können Anleger von diesem Trend partizipieren. Wir sprechen mit Unternehmenslenker Michel. Die bisherigen Deals erwiesen sich als erfolgreich. Nehmen Sie die Beteiligung Celsius Network. Ein Finanzdienstleister für Kryptowährungen, der es ermöglicht, digitale Währungen gegen Zins zu verleihen und darauf Kredite aufzunehmen. 2020 wurde das Start up mit 150 Millionen bewertet, bei der aktuellen Kapitalrunde lag eine Bewertung von 3 Milliarden Dollar zugrunde. Faktor 20! Ähnlich spektakulär die Wertentwicklung des Blockchain-Spezialisten Qredo, der es institutionellen Händlern möglich macht, digitale Assets zu sichern und schnell zu speichern. Diese Beteiligung explodierte seit 2020 von 20 Millionen auf 500 Millionen Dollar. Seit dem Börsengang im letzten Jahr mit Kursen um die 2 Euro ist die tokentus-Aktie noch nicht so recht in Fahrt gekommen. Aktuell 2,30 Euro. Die Analysten von Alster Research veranschlagen den Börsenwert mit 6,40 Euro je Aktie. So gesehen beläuft sich das Kurspotential auf 178%. Vorstandschef Michel sieht den inneren Wert der Aktie eher bei 8 bis 10 Euro. Allein die Tokens, die tokentus von Qredo erhalten hat, sind aktuell ca. 30 Millionen wert. Vergleichen Sie: Die komplette Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf nur 19 Millionen. Wie uns Michel berichtet, ist die Kriegskasse gut gefüllt. Nach der Gründung gab es fünf Kapitalerhöhungen, die etwa 16 Millionen einspielten. Davon ist noch die Hälfte da. Michel kündigt weitere Akquisitionen an. Das Ziel von tokentus ist der kontinuierliche Aufbau als Venture Capitalist, der weltweit in solche Unternehmen investiert, die ihr Business-Konzept auf der Blockchain aufsetzen. Bisher ist der Markt ein zartes Pflänzchen, doch das Wachstum ist enorm. Die Umsätze in der Aktie sind gering. Die meisten Börsianer haben das Papier noch nicht auf dem Zettel. Deswegen möchte CEO Michel den Bekanntheitsgrad durch eine gute Arbeit und IR steigern. Fazit: Ein frühzeitiger Einstieg in den Zukunftsmarkt Blockchain macht Sinn. tokentus liefert Netzwerk und Know-how. Durch die Beteiligung an zahlreichen Start ups verringert sich das Risiko.