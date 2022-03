Hat Putin nur einen Bluff gemacht mit seiner Forderung nach Bezahlung von russischem Gas nur noch in Rubel? Jedenfalls hat der Kreml heute verlauten lassen, dass es einen Übergang bei der Bezahlung in Rubel geben werde (wie lange wird dieser Übergang sein?). Zeigt Putin damit Schwäche? Vielleicht - aber es dürfte vor allem einen technischen Grund geben, warum er nicht sofot einen Lieferstopp verhängt, wenn "unfreundliche" Staaten nicht in Rubel zahlen: er bleibt auf seinem Gas sitzen! Denn die Infrastruktur weiter Teile der russischen Gas-Produktion ist auf den Transport in den Westen ausgerichtet - das Gas kann nicht "mal eben" nach zum Beispiel nach China umgeleitet werden..