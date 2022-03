Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart in das Trading gleich viel Erfolg und freue mich, wenn Du entsprechend in den anderen Formaten vorbeischaust.

Direkt am Morgen blicken wir auf die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland und später auf die Arbeitsmarktdaten.

20220331 Earnings before

Darin implementiert sind auch viele Quartalszahlen aus den USA. Für die neue Woche habe ich diese Daten am Sonntag als Bild veröffentlicht, heute würden diese Unternehmen vor dem US-Start mit Bilanzen anstehen:

Dieses abflachende Momentum kann der Markt nur "heilen", wenn er direkt am Morgen ansteigt. Mit einer positiven Vorbörse heute ist dies möglich. Immerhin hat im Nachthandel der Index etwas höhere Notierungen gezeigt und könnte damit auch einen Abwärtstrend ab den Mittwochshochs hinter sich lassen:

Vom Szenario her ist dabei ein Eintauchen oder das Schliessen vom oberen Gap gleichzusetzen mit dem Eintauchen in die alte Range der letzten beiden Wochen und ein erstes negatives Signal.

Der DAX-Trend schwächt sich damit deutlich ab. Auf Sicht des Kalendermonats ist zwar der März nun rund ein Prozent im Gewinn, doch einen Handelstag gibt es in diesem Monat noch - heute.

Die Vola halbierte sich damit zur Bandbreite von 370 Punkten am Dienstag und zeigte folgende Eckdaten an:

In Summe lagen 185 Punkte gestern zwischen dem Tagestief und dem Tageshoch mit zeitweise kaum spürbaren Bewegungen, als der Druck abflachte:

Aus den USA gab es ebenfalls keine weiteren Kaufanreize. Zwar stieg im vierten Quartal das Bruttoinlandsprodukt annualisiert um 6,9 Prozent, doch ist damit die US-Wirtschaft am Jahresende etwas schwächer gewachsen als Experten im Vorfeld vermutet hatten. Positiv präsentierte sich hingegen der US-Arbeitsmarkt. Die März-Daten vom privaten Jobvermittler ADP zeigten 455.000 neu geschaffene Jobs auf und gibt Hoffnung auf einen starken Arbeitsmarktbericht am Freitag 14.30 Uhr.

So ergab sich direkt am Morgen eine neue Kurslücke, diesmal auf der Oberseite. Vom XETRA-Start ausgehend fielen die Notierungen und korrigierten damit die starke Bewegung vom Dienstag. Schnell wurde das Kursniveau erreicht, ab dem die Meldung zu Friedensreaktionen Russlands für den zweiten starken Anstieg führte. Der Ausspruch "Politische Börsen haben kurze Beine" hat damit erneut seine Gültigkeit bewiesen.

Negativ kamen zudem die Inflationsdaten aus Deutschland an. Die Inflationsrate ist im März mit 7,3 Prozent auf den höchsten Stand seit rund 40 Jahren gestiegen.

Im vergangenen Jahr noch als "große Unterstützung" über 10 Monate hinweg bekannt, dient eine solche Marke nun wieder als Bremse in der aktuellen Aufwärtsbewegung. Genau davor hatte der Markt am Mittwoch Respekt und stand vom Start weg unter Druck.

Am Dienstag wurde im DAX noch ein Schwung verzeichnet, der den Index bis auf 80 Punkte an die runde 15.000er-Marke heranführte. Dies war ganz eindeutig ein Widerstandsbereich, den wir entsprechend skizziert hatten (Rückblick):

Konsolidierung im DAX an der Ausbruchskante: Neuer Schwung am Donnerstag? Mit diesen Gedanken starten wir den Handel aus der Vorbörse heraus.

DAX-Morgenanalyse DAX zum Monatsende: März doch noch im Plus?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer