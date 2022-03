Die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) legte einen denkbaren schwachen Start in das Jahr 2022 hin. Notierte die Aktie noch am 3.1.22 bei 107 Euro, so brach sie bis zum 7.3.22 um 42 Prozent auf bis zu 62,40 ein. Im Zuge der darauf einsetzenden Erholung konnte sich die Aktie – beflügelt durch gute Zahlen der Mitbewerber - wieder auf bis zu 80 Euro erholen.