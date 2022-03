Deutschland und auch die EZB sitzen in der Globalisierungsfalle

Doch ist der Liebesfilm „Die Leichtigkeit des globalen Seins“ beendet. Jetzt läuft der Dokumentarfilm „Murphy’s Law“: Alles, was wirtschaftlich schiefgehen kann, scheint auch schiefzugehen. Krieg, geopolitische Unsicherheit, Sanktionen und Gegensanktionen, Rohstoffknappheit, brüchige Lieferketten und brutaler Inflationsdruck setzen der Weltkonjunktur und ihren Hauptdarstellern mächtig zu.

Schon bei den Beatles heißt es: „Money can’t buy me love“

Diese neuen Krisen lassen die EZB ziemlich alt aussehen. Erstens ist Zinspolitik mittlerweile konjunkturwirkungsarm, wenn nicht -los wie ein zu oft eingenommenes Antibiotikum. Denn wird das Zinsniveau von Konjunkturzyklus zu Konjunkturzyklus immer kleiner, fällt auch der wachstumsfördernde Zinshebel immer kleiner aus. Es ist ein klarer Unterschied, ob die Bundesbank ihren Leitzins ab 1992 von 8,75 auf 2,5 Prozent oder die EZB ihren ab 2011 von 1,5 auf null reduzierte. Und jetzt bei Nullkommanix würden weitere Zinssenkungen so wenig helfen wie Hustensaft gegen Krampfadern.

Zweitens haben wir es heute nicht mit klassischen Konjunkturschwächen zu tun. Es fehlt nicht an Nachfrage, sondern an Angebot, insbesondere bei Rohstoffen und Vorprodukten. Sie sind knapp wie eine Weihnachtsgans, die man erst am 24. Dezember besorgen will. Und jetzt kommen auch noch kriegerische Auseinandersetzungen in der Ukraine hinzu, die Produktionsstätten und Transportkapazitäten von Grundstoffen zerstören. Oder sie drohen, nicht mehr abgenommen oder geliefert zu werden, weil der Westen den Rubel nicht rollen lassen will.