Der Markt rechnet schon länger damit, dass die oberste Aufsichtsbehörde der Wall Street gegen rund 200 in New York gehandelte Unternehmen mit Muttergesellschaften in China und Hongkong vorgehen wird. Trotzdem wurden Anleger durch die jüngste Veröffentlichung der Unternehmen aufgeschreckt. Man hatte auf eine Einigung zwischen den Regulierungsbehörden in Peking und Washington gehofft. Die Aktien von Baidu in Hongkong fielen um 3,4 Prozent. Die Aufnahme des Tech-Giganten in die Liste der amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) wird als deutliche Warnung für kleinere Unternehmen gesehen, wie Bloomberg berichtet.

Unternehmen, die sich drei Jahre in Folge den Anforderungen entziehen, droht der Ausschluss von der New Yorker Börse und der Nasdaq. Es könnte bereits 2024 so weit sein.