Gerade schien die Pandemie überstanden, marschierten russische Soldaten in die Ukraine ein. China wird derweil wieder von Covid-Ausbrüchen heimgesucht. Die globalen Lieferketten stehen erneut unter Druck. Die Inflation nimmt weltweit zu. Die Zentralbanken erhöhen die Zinssätze. Die Strategie der Notenbanken ist noch unklar.

Michael Schwartz, Chef-Stratege der Investmentbank Oppenheimer, ist seit 1965 auf dem Optionsmarkt tätig. Laut seiner Erfahrung sollten Anleger Angst und Volatilität so oft wie möglich zu ihrem Vorteil nutzen: "Schauen Sie sich Warren Buffett an, der so lange dabei ist wie kaum ein anderer. Er war so lange ruhig um ihn, aber jetzt ist er aktiv und kauft Unternehmen und investiert, während so viele andere sich Sorgen machen, was als nächstes kommt", sagte Schwartz gegenüber Barron's.