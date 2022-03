"Während diese Artikel einige Investoren dazu verleiten könnten, ein Risiko für die Nachfrage zu sehen, glauben wir, dass die Nachfrage nach iPhones weiterhin stark ist, basierend auf unserer Analyse der iPhone Inzahlungnahmepreise", so die Analysten in einer Notiz.

Apple erwägt nun laut Bloomberg die Liste von Zulieferern, zu der bereits Micron Technology Inc. und Samsung Electronics Co. gehören, zu erweitern. Dafür teste Apple nun Muster des chinesischen Halbleiterunternehmens Yangtze.

Der japanische Apple-Zulieferer meldet Probleme in der Lieferkette. Apple prüft derweil neue Bezugsquellen für Speicherchips in China. Grund zur Sorge? Die Bank of America hat eine Antwort parat.

