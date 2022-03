Die Interpretation von Surebet als tief verwurzelter, intrusionsbezogener Formation öffnet für das gesamte Golddigger Projekt bedeutende Explorationsmöglichkeiten. Da die ursächliche Intrusion vermutlich weit neigungsabwärts westlich von Surebet liegt, wird es als wahrscheinlich angesehen, dass die Mineralisierung weit über die aktuellen Grenzen der Bohrungen hinaus, etwa 1,1 km neigungsabwärts von der zutage tretenden Zone Surebet, fortbesteht. Es ist auch logisch, dass verwerfungsbehaftete Ausläufer der Zone Surebet an anderer Stelle auf dem Grundstück noch entdeckt werden müssen; das Ziel New Extension unmittelbar südöstlich von Surebet ist ein Beispiel dafür.

Die Mineralisierung der hochgradigen Gold-Silber Entdeckung Surebet auf dem Golddigger Projekt von Goliath Resources Limited ( TSX-V: GOT; OTCQB: GOTRF: FRA: B4IF ) stammt aus einer Intrusion, die sich fünf bis sechs Kilometer unter der Erde gebildet hat. Zu diesem Ergebnis gelangt eine Studie von Dr. Thomas Monecke und T. James Reynolds von der Colorado School of Mines, die im Auftrag des Unternehmens erstellt wurde. Die beiden Experten konnten petrographische Proben sowie Flüssigkeitseinschlüsse in mineralisierten Proben der Zone Surebet auswerten.

Der Studie zufolge gibt es zwei Haupttypen von hydrothermalem Aderquarz: 1) früher Quarz, der sich unter lithostatischen Bedingungen gebildet hat, und 2) eine zweite Quarzgeneration, die sich unter hydrostatischen Bedingungen gebildet hat und den früheren Quarz durchschneidet. Der Nachweis von Flüssigkeitseinschlüssen zeigt eindeutig, dass die Quarzaderbildung am Übergang von duktilem zu sprödem Verhalten bei hohen Temperaturen von ~350-400⁰C stattfand, und zwar während eines Zeitraums, der mit der allgemeinen Abkühlung des hydrothermalen Systems zusammenhing. Der Übergang von duktilem zu sprödem Verhalten des an die Surebet-Struktur angrenzenden Wandgesteins wurde wahrscheinlich durch eine Druckänderung der hydrothermalen Fluide verursacht, die in ein offenes Netzwerk neu gebildeter Sprödbrüche gespült wurden.

Sulfide durchschneiden den Quarz der frühen Phase und bildeten sich in Verbindung mit und/oder nach dem Quarz der zweiten Generation. Die Mineralisierung bildete sich unter hydrostatischen Bedingungen, als die Flüssigkeit durch ein offeneres Bruchnetz floss.

Dr. Quinton Hennigh, technischer und geologischer Direktor von Crescat Capital, einem strategischen Aktionär von Goliath Resources, kommentierte: „Diese allererste Studie über die Entstehungsumgebung der Zone Surebet erweitert das Potenzial auf Surebet und anderswo auf dem Grundstück Golddigger beträchtlich.“

In diesem Jahr wird Goliath bei der Exploration von Golddigger einen dreigleisigen Ansatz verfolgen: 1) Diamantkernbohrungen auf Surebet auf einer Länge von bis zu 24.000 Metern, wobei einige Bohrungen bis zu 1,5 km neigungsabwärts vom Surebet-Vorkommen niedergebracht werden sollen, 2) Erkundungsbohrungen in der Zone New Extension, um zu testen, ob es sich dabei tatsächlich um eine größere Erweiterung von Surebet handelt, und 3) aggressive Schürfungen nach neuen Zonen mit intrusionsbedingter Mineralisierung auf dem gesamten Grundstück. Goliath wird ein sehr produktives Jahr 2022 haben.

Fazit: Nach seiner erfolgreichen Kapitalerhöhung über 14,5 Mio. CAD gibt Goliath Gas bei der Exploration. 24.000 Meter an Bohrungen sind in dieser Saison geplant. Das wird für eine wahre Flut von Ergebnissen sorgen und könnte den Fußabdruck der Surebet-Zone vervielfachen. Die Erkenntnis, dass Surebet tiefe Wurzeln hat, spricht für die Mächtigkeit des zugrunde liegenden Systems und öffnet für das gesamte Golddigger Projekt mit seiner Größe von rund 230 km² neue Perspektiven. Die nahe liegende Frage lautet: Gibt es weitere Surebet-Zonen? Wir bleiben an der Story dran.

