7 Prozent Inflation – Aktien als Alternative!

Der Aktienmarktcrash im März 2020 fiel deutlich aus. Doch im März 2022 drückt der Krieg in der Ukraine die Kurse. Und die Stimmung in der Wirtschaft ist am Boden. Dazu – 7 Prozent Inflation fressen die Ersparnisse auf. Der Weg führt auch in der aktuellen Lage über Aktien.

Der jüngste Ifo-Geschäftsklimaindex machte es deutlich: Die Sanktionen in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und der Engpass bei Rohstoffen wird von vielen Wirtschaftsakteuren schlimmer bewertet als die Corona-Pandemie. Damit reflektiert die Wirtschaft, was die Börse schon seit mehr als einem Jahr abbildet. Denn Covid 19 war schon im Jahr 2021 an der Börse nur noch ein Thema, wenn es um Impfaktien ging.