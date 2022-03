Goldpreis trotzt Anleiherenditen und dem fallenden Ölpreis!

Inflation: Die Fed hat nur wenig Zeit!

In den vergangenen Wochen konnte sich der Goldpreis trotz Gegenwind vom US-Dollar und den Anleiherenditen behaupten. Der Dollar konnte gegenüber wichtigen Währungen wie dem Euro zulegen und steht jetzt an einem wichtigen Widerstand im Dollar-Index. Rückenwind erhält der Greenback von der Federal Reserve, die die Zinswende eingeläutet hat. Die fragile Schuldenlage der USA wird vom Markt konsequent ignoriert. Devisenanalysten erwarten nun weitere Zinserhöhungen bis zum Sommer, zum Teil in größeren Schritten. Am Markt wird am Ende dieses Zinszyklus ein Leitzins im Bereich von 2,5 bis 2,75 Prozent unterstellt. Doch im Sommer dürfte der Zinsspuk wohl vorerst vorbei sein. Denn im Hebst stehen die Midterm-Wahlen in den USA an. Präsident Joe Biden erwartet dann ein Stillhalten der Notenbank, nicht nur weil seine Umfragewerte sehr schwach sind. Das Stillhalten der Fed vor Wahlen ist in den USA Tradition. Es bleibt also nur ein kleines Zeitfenster von wenigen Monaten, in denen die Notenbänker die Preissteigerungen bekämpfen können.

Inflation treibt Anleiherenditen in die Höhe

Die Zinswende und die Inflation machen sich aber auch schon bei den Anleiherenditen der US-Bonds bemerkbar. Diese sind bereits klar über die wichtige Marke von 2 Prozent gestiegen. Der Markt antizipiert also jetzt schon die Zinspolitik der kommenden Monate und nimmt die Inflation als Bedrohung wahr. Selbst für Deutschland hatte das Statistische Bundesamt für März einen Wert von 7,3 Prozent angegeben. Und es gibt viele Beobachter, die den Warenkorb der Wiesbadener Behörde als nicht repräsentativ ansehen und von einer tatsächlich höheren Preissteigerung ausgehen. Gleiches gilt übrigens für die offiziellen Angaben der US-Behörden. Trotz dieses Gegenwinds vom Bondmarkt hält sich der Goldpreis weiter stabil über der Marke von 1.900 US-Dollar je Unze. Offenbar bleibt das Edelmetall als sicherer Hafen gefragt, worauf auch die ETF-Zuflüsse hindeuten. Allein in den vergangenen 15 Tagen stieg der Zufluss in die Gold-ETF um 94 Tonnen, Abflüsse gab es kaum.