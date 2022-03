STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Zum Auftakt der neuen Handelswoche startete der Euro-Bund-Future gegenüber dem Schlusskurs am Freitag bei 158,65 Prozentpunkten mit einem Abschlag von 18 Basispunkten. Bis Dienstagnachmittag brach der Euro-Bund-Future bis auf 156,05 Prozentpunkte ein, bevor er sich wieder leicht erholte und seit Mittwoch in einer Handelsspanne von 157 und 158 Prozentpunkten notiert. Bei einem aktuellen Stand von 157,91 Prozentpunkten ergibt sich eine Rendite von 0,64%. Ausgehend von 0,48% in der Vorwoche ist die Rendite somit im Vergleich weiter gestiegen. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe legte im Wochenvergleich von 0,65% auf 0,71% zu.

Anlegertrends

Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung begibt zwei US-Dollar Anleihen Die zur Weltbankgruppe gehörende Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung begibt zwei neue Anleihen in US-Dollar. Die erste Anleihe (WKN A3K3SY) verfügt über ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar und wird am 28.03.2024 zurückbezahlt. Dabei beträgt der Nominalzinssatz der Anleihe 2,25%. Die Zinszahlungen erfolgen im halbjährlichen Turnus und erstmalig am 28.09.2022 Die zweite Anleihe (WKN A3K3SZ) weist ein Emissionsvolumen von drei Milliarden US-Dollar auf. Bei einer Fälligkeit zum 29.03.2032 gewährt die Bank ihren Gläubigern eine Verzinsung von 2,50%. Die Zinszahlungen erfolgen auch bei dieser Anleihe im halbjährlichen Turnus und erstmalig am 29.09.2022. Bei beiden Anleihen belaufen sich sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinste übertragbare Einheit auf privatanlegerfreundliche 1.000 US-Dollar. Von S&P erhält die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ein AAA Rating. Der Schuldner besitzt also die höchstmögliche Bonität, ein Ausfallrisiko gilt als unwahrscheinlich.