Die Dividende für die Aktionäre soll 2,48 Euro betragen. Geht es nach dem einen oder anderen w:o User, könnte sich der MDAX-Konzern die Ausschüttung sparen und das Geld stattdessen sinnvoll investieren.

Ein Stimmungsbild aus dem Varta-Forum auf wallstreet:online:

af-cb: Varta hat das Problem nur in Deutschland gelistet zu sein. Wäre man in den USA, wären hier ganz andere Kurse und dadurch Wachstum etc. Egal ob es Tesla oder Amazon – quasi fast alle Firmen, die in den USA gelistet sind, kamen anfangs durch exorbitante Bewertungen später zum Erfolg. Nur Deutschland spielt seine eigene langweilige Liga seit Jahren. Varta wäre im Amerika-Kurs mindestens doppelt so hoch. Deshalb bin ich vor Wochen komplett aus Varta raus und in Freyr Battery rein. Varta läuft nicht weg. In der Zwischenzeit laufen BYD, Allkem, Freyr und Block.