Viel Verwirrung um das Dekret von Putin zur Bezahlung von russischem Gas: lange war nicht klar, ob "unfreundliche" Staaten nun faktisch gewzungen sind, in Rubel zu bezahlen. Derzeit aber sieht es nach einem Mittelweg aus, den Putin einschlägt: Zahlunge in Euro sind nach wie vor möglich, allerdings werden diese auf ein Rubel-Konto der Gazprombank eingezahlt und dann in Rubel konvertiert. Damit kann eigentlich alles so weiter laufen wie bisher, aber Russland behält sich jederzeit vor, bestimmte Käufer auszuschließen und so den Gas-Hahn abzudrehen. Eines aber ist offensichtlich: Putin will mithilfe von Gas den Dollar als Weltleitwährung anschießen, das hatte er schon in der Ankündigung am Mittwoch vergangener Woche klar gemacht. Aber wird ihm das wirklich gelingen?