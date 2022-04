Leider deutet sich innerhalb des laufenden Abwärtstrends seit mindestens Juni letzten Jahres noch keine Bodenbildung ab, die Aufwärtsbewegung in diesem Monat könnte sogar Teil einer neuerlichen Verkaufsformation in Form einer bärischen Flagge werden. Ende dieser Woche ist das Paar nämlich bereits am 50-Tage-Durchschnitt gescheitert und tendiert wieder merklich talwärts. Sollte nun noch die untere Begrenzung bärisch gekreuzt werden, hieße dies erneute Abschläge zumindest auf das Niveau der Jahrestiefs. Solange also auch nicht die Europäische Zentralbank EZB irgendwie in Richtung einer Zinswende reagiert, dürfte der Euro angesichts der hohen Inflation weiter an Wert verlieren.

EU-Zinswende in weiter Ferne

Innerhalb des laufenden Aufwärtstrends ist der Euro gegenüber dem Dollar vorläufig als neutral zu bewerten, ein Bruch der Kursmarke von 1,0937 US-Dollar könnte aber den Stein ins Rollen bringen und neuerliche Verluste zunächst auf 1,0900 und darunter die Jahrestiefs bei 1,0805 US-Dollar hervorrufen. Technisch wären darunter sogar weitere Abschläge auf 1,0721 US-Dollar möglich. Eine deutliche Entspannung innerhalb des laufenden Abwärtstrends dürfte sich dagegen erst oberhalb von 1,12 US-Dollar einstellen, in diesem Szenario könnte das Paar um einen weiteren Cent auf 1,13 US-Dollar zulegen.