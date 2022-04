Vor kurzem legte der Cannabis-Produzent Trulieve Cannabis seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 respektive für das Gesamtjahr 2021 vor. Auf die Zahlen gehen wir detailliert in unserer nächsten E-Mail-Ausgabe ein.

Die erste Reaktion der Marktakteure auf die Zahlen fiel zurückhaltend aus. Wer sich neuen Schwung durch die Daten erwartet hatte, wurde enttäuscht. Die Aktie befindet sich – wie auch so viele Aktien von Mitbewerbern – inmitten eines zähen Bodenbildungsprozesses, der ohne signifikante Impulse von außen wohl auch noch länger andauern wird. Schauen wir uns das Ganze einmal in einem 6-Monats-Chart an.