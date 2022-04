Die Corona-Pandemie hat der Pharmabranche 2021 den größten Umsatzsprung seit Jahrzehnten beschert. Insgesamt generierte die Branche mit Impfstoffen und Medikamenten gegen Covid-19 im vergangenen Jahr Zusatzumsätze von fast 100 Milliarden US-Dollar. Im laufenden Jahr dürften die Covid-Erlöse noch höher ausfallen, bevor sie ab 2023 wieder deutlich sinken werden. Auch AstraZeneca profitierte von der pandemiebedingte Nachfrage nach Impfstoffen. Darüber hinaus lief das Pharmageschäft für die Branche auch unabhängig vom Corona-Boom relativ solide. Überdurchschnittlich stark legten der dänische Diabetes-Spezialist Novo Nordisk, die britische Astra-Zeneca und der US-Konzern Merck & Co. zu, mit Wachstumsraten von jeweils um die 15 Prozent im angestammten Geschäft. Astra-Zeneca profitierte weiter von der starken Performance seiner Krebsmittel.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von AstraZeneca reagierte auf den Beginn der russischen Invasion in die Ukraine mit einem Kursabschlag. Im übergeordneten Kontext, verblieb der Kurs aber in der seit 5. Juli 2021 gültigen Seitwärtsrange, bevor er am 11. März 2022 die Range-Obergrenze bei 9278 Pence Sterling durchbrach und einen aktuell gültigen Aufwärtstrend ausgebildet hat. Der Trend könnte noch weiter aufrecht bleiben, nachdem die Deutsche Bank Research die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 10500 Pence belassen hat. In diesem Fall entspricht dies einem ungehebelten Kurspotenzial von 3,5 Prozent. Mit einem Omega von aktuell 5,76 ergibt dies ein Potenzial des Optionsscheins von rund 20 Prozent. Das KGV 2021 ist mit 1488 ein Ausreißer und auf die Übernahme des US-Biotechnologieunternehmens Alexion zurückzuführen. Unter dem Strich betrug der Gewinn in 2021 noch 112 Millionen Dollar, nachdem Astrazeneca in 2020 noch rund 3,2 Milliarden Dollar erwirtschaftet hatte. Können die Wachstumserwartungen erfüllt werden, pendelt sich das erwartete KGV 2024 aktuell wieder bei 19,64 ein.