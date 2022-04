Camino will mit diesen Bohrungen neue Gebiete im Norden entlang des 8 Kilometer langen mineralisierten Kupfertrends testen, der durch historische, hochgradige handwerkliche Kupfer- und Silberabbauaktivitäten gekennzeichnet ist. Wie CEO Jay Chmelauskas erklärte, sehe man in Los Chapitos Grundstückspotenzial in Distriktgröße mit zahlreichen Kupferaufschlüssen und mantohaften Massenvorkommen in den neu genehmigten Gebieten. Die neuen Bohrziele, die das Unternehmen mit Hilfe geophysikalischer Untersuchungen, Feldarbeiten und geochemischer Analysen generiert hat, sollen sich mehrere Kilometer von den bisherigen Bohrlöchern entfernen, um neue Zonen mit Kupfervererzung zu entdecken.

Quelle: Camino Corp.

Diese neuen Ziele in den Zonen Lourdes und Condori weisen grüne Kupferoxide auf, welche die Brekzienmatrix ausfüllen sowie an der Oberfläche sichtbare Fugen und Verwerfungen. Diese Art der Mineralisierung ist auch in der in der Vergangenheit erbohrten Entdeckung Adriana erkennbar. Im Januar 2021 gemeldete Bohrergebnisse von Adriana zeigten bedeutende Abschnitte mit Kupfermineralisierung auf, einschließlich 55,5 Meter mit 0,72 % Kupfer und 22,5 Meter mit 1,15 % Kupfer.

Neben der Hauptkupfermineralisierung, die in nordwestlicher Richtung verläuft, zielt Camino auf Strukturen ab, die in nordsüdlicher und nordöstlicher Richtung verlaufen und zusätzliche Mineralisierungskanäle darstellen könnten. Die Zone Lourdes-Condori erstreckt sich über 1,5 Kilometer und zeigt erste Aufschlüsse auf Lourdes 1,4 Kilometer nordwestlich des nördlichen Sektors der zuvor gebohrten Kupferzone Adriana.

Camino hat in der Zielvererzung von Lourdes Kupfergehalte von bis zu 4,16% in Grabenprobenabschnitten von 1,3 bis 2 Metern nachgewiesen. Die dortige Manto-Mineralisierung stimmt mit der Stratigraphie der Chocolate Formation überein und ist in der Lourdes-Zone sehr gut definiert. Auf dem Condori-Ziel, das in der Vergangenheit von lokalen Schürfern abgebaut wurde, hat das Unternehmen zudem Gehalte von bis zu 3,94% Kupfer nachgewiesen.

