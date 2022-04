Excellon Resources Inc. ( TSX:EXN, NYSE:EXN; FRA:E4X2 ) hat ein herausforderndes Jahr 2021 hinter sich gebracht. So könnte man den jüngsten Rückblick anlässlich der Finanzergebnisse für das 4. Quartal und für das Jahr 2021 zusammenfassen. In den Worten von Brendan Cahill, President und Chief Executive Officer: "Im Laufe des Jahres 2021 konnten wir eine Reihe von Erfolgen verbuchen, hatten aber auch mit einigen Herausforderungen zu kämpfen."

Gleichzeitig lieferte der Bergbaubetrieb auf Platosa den zweithöchsten Umsatz in der Geschichte des Unternehmens nach 2011, als die Silberpreise im Durchschnitt 34 USD betrugen. Die betrieblichen Verbesserungen sorgten sogar für einen Rekord bei der verarbeiteten Tonnage

Die finanziellen und betrieblichen Höhepunkte 2021 (im Vergleich zu 2020) lauten: Umsatz von 38,0 Millionen $ (2020 - 26,2 Millionen $, beeinträchtigt durch die von der mexikanischen Regierung als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie verordnete Aussetzung im zweiten Quartal 2020) sowie ein Bruttogewinn von 4,5 Millionen $, einschließlich einer nicht zahlungswirksamen Belastung von 1,6 Millionen $ in Bezug auf zukünftige Minenschließungskosten (2020 - Gewinn von 1,6 Millionen $).

Die Gesamt-Cash-Kosten ohne Nebenprodukte pro zahlbarer Silberunze sanken auf 13,01 $ (2020 - 15,38 $). Die AISC pro zahlbarer Silberunze sanken auf 24,78 $ (2020 - 26,80 $). Die Produktionskosten pro Tonne sanken auf 291 $ pro Tonne (2020 - 299 $ pro Tonne). Die Silberäquivalentproduktion (AgEq) stieg um 23 % auf 2.017.639 Unzen (2020 - 1.639.310 AgEq Unzen).

Das Nettoumlaufvermögen belief sich zum 31. Dezember 2021 auf 0,3 Mio. $ (ohne Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten) (31. Dezember 2020 - 9,8 Mio. $), mit Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren in Höhe von 4,5 Mio. $ zum 31. Dezember 2021 (31. Dezember 2020 - 10,7 Mio. $). Der Nettoverlust betrug 2021 57,77 Mio. USD gegenüber 16,02 Mio. USD im Vorjahr. Allerdings schlagen hierbei Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten mit 22,28 Mio. USD sowie Wertberichtigungen in Höhe von 16,54 Mio. USD als Sondereffekte zu Buche.

Silver City in Sachsen im Fokus der Exploration

An der Explorationsfront hat Excellon insbesondere an der Weiterentwicklung des Projekts Silver City gearbeitet. Aber auch auf Platosa verfolgt Excellon das Ziel der Entdeckung einer neuen hochgradigen Zone mit abbaubarer Mineralisierung. Last but not least wurde auch das Genehmigungsverfahren bei dem US-Projekt Kilgore erfolgreich vorangetrieben, um das bevorstehende Bohrprogramm in diesem Jahr zu unterstützen.

