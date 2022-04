Das US-Unternehmen Air Products and Chemicals ist ein weltweit tätiges Chemieunternehmen, das zu den größten Herstellern von Wasserstoff gehört. In den vergangenen sechs Monaten verlor die Aktie an Wert. Weil das Unternehmen in Europa einen Aufschlag für Erdgas zahlt, hielten sich die Gewinnspannen in Grenzen. Seit der Invasion der russischen Armee in die Ukraine befindet sich die Aktie jedoch wieder im Aufwärtstrend.

Die Experten von Barron’s schreiben Air Products zwei attraktive Eigenschaften zu: Zum einen sei das Unternehmen in einem oligopolistischen Markt tätig, der Stabilität und Preismacht verleihe. Zum anderen habe es einen Vorsprung im Bereich Wasserstoff, der sich schon bald bezahlt machen könnte.