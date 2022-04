Allianz, BASF – Deutsche Werte werden wieder beliebter

Das erste Quartal 2022 stand ganz unter dem Eindruck des Ukrainekrieges. Die Nervosität und damit die Volatilität an den Märkten war hoch. Als negative Faktoren kamen noch die Sorge vor der hohen Inflation, das Zurückfahren der lockeren Geldpolitik durch die Fed in den USA und die gesunkenen Gewinnprognosen der Industrie nicht zuletzt aufgrund von Lieferengpässen hinzu. Der Auslandsanteil steigerte sich 52,7 Prozent im Februar auf 55 Prozent. Wenig hat sich an der Länderreihenfolge geändert: An Position zwei liegen mit Abstand die USA, dahinter Kanada, die Niederlande und Norwegen verdrängte im März Russland vom 5. Platz, weil die meisten russischen Titel aufgrund der Sanktionen nicht mehr gehandelt werden konnten. Wir stellen die Auswertung der Börse München vor.