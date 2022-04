"Die Debatte dreht sich die Frage, wie lange es dauern könnte, bis der Umschwung wirklich an Fahrt gewinnt", schreiben die Barclays-Analysten. Sie sind doch gerade wegen der starken Performance im Wassergeschäft zuversichtlich. Sie raten dazu, die Aktie überzugewichten und sehen das Kursziel bei 66 Euro.

Der französische Konkurrent Danone, bekannt unter anderem für Marken wie Activia, Evian und Volvic, kann sich von Nestle noch eine Scheibe abschneiden, glauben die Analysten von Barclays. "Das Management hat deutlich gemacht, dass die Priorität darin besteht, alle Kosteneinsparungen zu reinvestieren, um das Umsatzwachstum zu steigern." Der neue CEO hat kürzlich ein mehrjähriges Wachstumsprogramm vorgestellt, dass die jahrelange Stagnation in vielen Geschäftsbereichen beenden soll. Von Kapitalmarktexperten gab es viel Zustimmung für diese Pläne.

Steigende Preise kann das Unternehmen ohne größere Probleme an die Verbraucher weitergeben, erklärt Gerold Deppisch von LBBW Research. "Auf die Inflation reagiert Nestlé mit Preissteigerungen, die das Unternehmen aufgrund der guten Marktposition unseres Erachtens auch beim Handel weitestgehend durchsetzen dürfte. Nichtsdestotrotz ist der Ausblick für 2022 mit einer bereinigten operativen Marge zwischen 17 und 17,5 Prozent vorsichtig gewählt. Das organische Umsatzwachstum soll bei rund fünf Prozent liegen." Der Analyst rät deshalb zum Halten der Aktie, Kursziel: 115 Schweizer Franken. Die Credit Suisse stuft die Aktie ähnlich auf derzeit nur "Neutral" ein und rechnet mit einem Kursziel von 128 Franken.

Abseits dieser Kontroverse schätzen Analysten die Beständigkeit der Nestle-Aktie. "Für die Aktie sprechen neben der glasklaren Management-Strategie, die erstklassige Bilanz, das krisenresistente Geschäftsmodell, die hohen freien Cashflows und die aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik", schreibt DZ-Bank-Analyst Axel Herlinghaus in einer Analyse (die allerdings noch vor dem Ausbruch des Krieges veröffentlicht wurde). Er rät zum Kauf und legt das Kursziel bei 138 Schweizer Franken fest.

Zuletzt war Weltmarktführer Nestle wegen seines Russland-Geschäfts in die Kritik geraten. Das Unternehmen hatte sich nach Ausbruch des Ukraine-Krieges nicht, wie viele andere westliche Großkonzerne aus dem Land zurückgezogen. Begründet wurde dieses mit der Grundversorgung der Bevölkerung in Russland wie Säuglingsnahrung und medizinische Nahrung. "Wir haben sämtliche Importe und Exporte aus Russland gestoppt - außer bei lebenswichtigen Produkten", sagte ein Konzernsprecher gegenüber Schweizer Medien. Der russische Markt steht bei Nestle für rund zwei Prozent des weltweiten Umsatzes.

Ob Mineralwasser, Schokolade oder Babynahrung - Nestle und Danone haben die beliebtesten und bekanntesten Konsumgüter im Sortiment. Ihre Aktien gehören fest zu Inventar in vielen Value-Depots. Das sagen Analysten.

Meinungen Nestle vs. Danone: Welche Value Cash-Cow ist die richtige für das Depot?

