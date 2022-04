Die Inflation schießt weiter durch die Decke, die Anleihemärkte signalisieren das Kommen einer Rezession - aber die Aktienmärkte preisen, wie in den letzten Wochen gesehen, ein bullisches Szenario ein. Wie paßt das zusammen? Leider paßt das nicht wirklich zusammen - die Rally der Aktienmärkte dürfte daher eine Bärenmarkt-Rally sein. Denn vor allem die Fed wird mit ihrer Geldpolitik die überschießende Inflation bekämpfen müssen, da fast zwei Drittel aller Amerikaner von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben (also praktisch keine Ersparnisse haben). Entweder man läßt also die Inflation laufen, dann, das zeigt die Geschichte, ist eine Rezession unvermeidlich und verliert als Notenbank dazu noch die Kontrolle. Oder man versucht die Kontrolle über die Teuerung zu behalten - und schickt die Wirtschaft in die Rezession..

