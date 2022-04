Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Die beiden Nachrichten sorgten nicht für eine nachhaltige Belebung des Aktienkurses. Die Aktie ist aus charttechnischer Sicht unverändert in schwacher Verfassung, wenngleich die Bemühungen, einen Boden auszubilden zuletzt durchaus vorhanden waren. Um erste Akzente auf der Oberseite zu setzen und eine erste Entspannung herbeizuführen, muss es für Cresco Labs über die Widerstände bei 7,0 US-Dollar bzw. 8,0 US-Dollar gehen. Ein Ausbruch über die 8,0 US-Dollar würde den Bodenbildungsprozess entscheidend voranbringen. Die Aktie ist aber nach wie vor in Bedrängnis, sodass die eminent wichtigen Unterstützungen bei 6,0 US-Dollar und 5,3 US-Dollar unverändert im Fokus stehen. Sollte es unter die 5,3 US-Dollar gehen, muss die Lage bei Cresco Labs neu bewertet werden.

Die geplante Übernahme von Columbia Care durch Cresco Labs ist ein weiterer Beleg für den immensen Konsolidierungsdruck innerhalb der Branche. Wir hatten diesen bereits des Öfteren an dieser Stelle thematisiert. Die Transaktion (so sie denn alle behördlichen und nicht behördlichen Klippen umschiffen kann) hat ein Volumen von knapp 2 Mrd. US-Dollar. Die Aktionäre von Columbia Care erhalten je Columbia-Care-Aktie 0,5579 nachrangig stimmberechtigte Aktien von Cresco Labs. Die Übernahme soll – wenn alles klappt - im 4. Quartal 2022 abgeschlossen werden. Ein paar Eckdaten zu Columbia Care: Columbia Care gab den Umsatz für das Gesamtjahr 2021 mit 460,080 Mio. US-Dollar an. Das Unternehmen verzeichnete in 2021 einen Nettoverlust in Höhe von -146,853 Mio. US-Dollar. Das adjustierte EBITDA für 2021 wurde mit 57,852 Mio. US-Dollar angegeben.

Schauen wir uns noch ein paar Eckpunkte aus dem Zahlenwerk von Cresco Labs an. Wir vergleichen die Q4-Daten 2021 mit den Q3-Daten 2021. Cresco Labs wies für das vierte Quartal 2021 einen Umsatz in Höhe von 217,787 Mio. US-Dollar aus, nach 215,483 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2021. Das ist ein Plus von knapp 1 Prozent. Zum Vergleich: Das Umsatzwachstum von Q2/2021 auf Q3 /2021 betrug knapp 3 Prozent. Cresco Labs verzeichnete damit einen weiteren Rückgang der Umsatzdynamik. Das Unternehmen gab für den aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von -11,911 Mio. US-Dollar an, nach einem Nettoverlust in Höhe von -263,452 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2021. Cresco Labs wies das adjustierte EBITDA für das vierte Quartal 2021 mit +57 Mio. US-Dollar aus; nach +56,4 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2021.

Kurzum. Sollte der Deal über die Bühne gehen, müssen Synergien gehoben und die Ergebnisseite gestärkt werden. Die weitere Zukunft muss dann auch zeigen, ob sich die Umsatzdynamik durch die Übernahme erhöhen kann. Die zuletzt von Cresco Labs erzielten Wachstumsraten von +3 Prozent (Q2 auf Q3) und +1 Prozent (Q3 auf Q4) können nicht der Anspruch sein und locken auch keine Investoren hinter dem Ofen vor. Aus charttechnischer Sicht gilt: Cresco Labs muss über die 8 US-Dollar und darf nicht unter die 5,3 US-Dollar.