Wie man sieht, können Krieg und Inflationsangst starke Treiber von Aktienpreisen sein, zumindest, wenn es um vitale Ressourcen geht wie Kali oder Weizen. Auch Nickelwerte standen zuletzt im Fokus. Jetzt folgt offenbar Kupfer. Einen Vorgeschmack lieferten in dieser Woche gleich mehrere australische Kupfer-Juniors mit Kurssprüngen von 100% bis 200 %: Culpeo (CPO), Tempest Minerals (TEM) and Recharge (REC). Schon die bloße Aussicht auf Bohrerfolg hat die Kurse befeuert – Laborergebnisse stehen bei den genannten Werten noch aus.

Schon spekuliert die Bergbau-Investment-Community in Perth, welches wohl der nächste Kupfer-Highflyer sein könnte. „Tennant Minerals (ASX: TMS; FRA: UH7A) war eine häufige Antwort aus Bergbaukreisen in Perth“, lautet die Antwort von Barry FitzGerald, dem langjähriger Autor einer wöchentlichen Kolumne auf der einflussreichen Seite https://www.resourcesrisingstars.com.au. FitzGerald ist einer, dessen Stimme Gewicht hat, denn er berichtet seit 30 Jahren über die Rohstoffindustrie. Er ist sogar der erste Preisträger des Diggers & Dealers Media Award im Jahr 2003 ist Ausschussmitglied des Melbourne Mining Club, einer gemeinnützigen Organisation, die zur Förderung von Debatten in der Branche gegründet wurde.