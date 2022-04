Biontech – ist das die Wende?

Biontech hat am Mittwoch starke Zahlen vorgelegt - hier findet ihr die Details . Biontech kündigte auch einen Aktienrückkauf sowie eine Sonderdividende an. Für April plant man neue Daten zum Omikron-Impfstoff zu veröffentlich. Die Aktie zieht an und unsere Abonnenten sind dabei. Wir haben am Mittag direkt entsprechende Produkte vorgestellt. Mehr zu unserer Ausrichtung übrigens im Webinar vom Montag – 60 Minuten ausführlich zum Markt - hier zu finden . Wer uns testen möchte, findet man mit dem Code “ Ostern22 ” eine entsprechende Aktion und 20 Prozent auf alle Abos .

