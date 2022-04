Verbio – Gewinne kassieren?

Unsere Mail vom 23.02:



Nordstream2 ist mit den Entwicklungen in der Ost-Ukraine in weite weite Ferne gerückt. Das hat deutliche Auswirkungen auf den hiesigen Energiemarkt und könnte mittelfristig Versorgungsengpässe offenbaren. Statt Gas aus dem Osten könnte nun Flüssiggas aus dem Westen kommen – in LNG-Form aus den USA. Dazu bräuchte Deutschland ein Terminal, wofür sich Robert Habeck stark macht.