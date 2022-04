Hinter der RWE-Aktie liegen herausfordernde Handelstage. Die Aktie verstand es allerdings, das Handelsgeschehen in der Nähe wichtiger Widerstände zu halten. Damit ist unter charttechnischen Aspekten die Ausgangslage für die nächsten Tage / Wochen nicht die schlechteste…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu RWE-Aktie hieß es am 17.02. unter anderem „[…] Lange Zeit dominierte das markante Hoch aus dem Januar 2021 (wurde damals bei 38,6 Euro ausgebildet) das Handelsgeschehen bei RWE. Zuletzt kämpfte sich die Aktie in die Kursregion um 38 Euro vor, hatte aber noch keinen Mut, die 38,6 Euro anzugehen. Mit der Prognoseanhebung im Rücken attackierte die RWE-Aktie schließlich den Widerstandsbereich. Der Vorstoß lief zunächst vielversprechend an, ist nun jedoch in eine kritische Phase eingetreten, denn die Aktie kam zuletzt etwas zurück. Kurzum. Aus charttechnischer Sicht muss es für RWE darum gehen, den Druck auf der Oberseite aufrecht zu erhalten und sich oberhalb von 38,6 Euro festzusetzen. Das, was jetzt aus charttechnischer Sicht nicht passieren sollte, ist ein starker Rücksetzer, der die Aktie womöglich noch einmal unter die 38 Euro führt.“

In der Folgezeit setzte RWE zunächst zum Sprung über die 38,6 Euro (markantes Hoch aus dem Januar 2021) an und generierte damit ein starkes Kaufsignal. Rasch wurde der Bereich von 40 Euro erreicht.

Bis auf 41,8 Euro dehnte RWE die Bewegung noch aus, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und der Aufwärtsbewegung der Treibstoff ausging. RWE drehte nach unten ab. Der Rücksetzer entwickelte veritable Dynamik und kam erst im Bereich von 32+ Euro zum Stehen. Die anschließende Erholung führte RWE erneut an die „heiße“ Zone heran.

In den letzten Handelstagen versuchte sich RWE bereits wieder an der Marke von 40 Euro. Das aktuell gültige 52-Wochen-Hoch bei 41,8 Euro blieb bislang aber ungefährdet. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung damit klar umrissen: Um auf der Oberseite neue, frische Akzente zu setzen, muss die Aktie signifikant über die 41,8 Euro ausbrechen. Rücksetzer bleiben idealerweise auf 38 Euro begrenzt. Sollte es hingegen unter die Unterstützung von 36 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.