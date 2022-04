Im oberen Chart wird deutlich, dass frisches Aufwärtsmomentum weit und breit nicht zu erkennen und zu finden ist. Der aktuelle Erholungsversuch hängt am Widerstandsbereich von 7,4 US-Dollar fest. Eigentlich bedarf es aus charttechnischer Sicht eines Vorstoßes über das Widerstandscluster 9,3 US-Dollar / 10,0 US-Dollar, um die Bodenbildung einen großen Schritt voranzubringen. Ob die Aktie kurzfristig die Kraft dafür aufbringen kann, ist fraglich. Um das Kapitel Charttechnik abzuschließen: Abwärtstrends dominieren weiterhin das Handelsgeschehen bei Curaleaf und damit stehen die Unterstützungen weiterhin im besonderen Fokus. Zentrale Bedeutung hat unserer Einschätzung nach die Zone 6,2 US-Dollar / 5,4 US-Dollar. Sollte es für Curaleaf unter die 5,4 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage unerlässlich werden.

Schauen wir uns die aktuellen Quartalsergebnisse von Curaleaf an, die das Unternehmen am 03. März der Öffentlichkeit präsentierte. Curaleaf gab den Gesamtumsatz im vierten Quartal 2021 mit 320,011 Mio. US-Dollar an, nach 317,125 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2021. Damit verlangsamte sich das Umsatzwachstum weiter. Nach +20 Prozent von Q1/2021 auf Q2/2021 und nicht einmal 2 Prozent (von Q2/2021 auf Q3/2021) sind es nun ca. 1 Prozent von Q3 / 2021 auf Q4 / 2021. Die US-Amerikaner wiesen für das vierte Quartal 2021 einen dem Unternehmen zurechenbaren Nettoverlust in Höhe von -27,543 Mio. US-Dollar aus; nach einem Nettoverlust in Höhe von -56,917 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2021. Das adjustierte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) belief sich im vierten Quartal 2021 auf +79,675 Mio. US-Dollar, nach +71,363 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2021.

Kurzum. Mit den veröffentlichten Quartalsergebnissen konnte Curaleaf nicht vollends überzeugen. Gewinn und Umsatz ließen weiterhin zu wünschen übrig. Aus charttechnischer Sicht schwingt noch immer die Korrektur das Zepter und hat noch nichts von ihrer Dominanz verloren. Um die Bodenbildung entscheidend voranzubringen, muss es für die Aktie über die Zone 9,3 US-Dollar / 10,0 US-Dollar gehen. Auf der Unterseite sollte Curaleaf nicht unter die 5,4 US-Dollar abtauchen. Anderenfalls könnte es noch einmal eng werden für die Aktie.