Nel ASA durchläuft aktuell eine hochgradig spannende Phase. Vor dem Hintergrund der schwierigen Gemengelage vollführt die Aktie gegenwärtig den sprichwörtlichen Ritt auf der Rasierklinge, denn seit einigen Handelstagen steht eine eminent wichtige Unterstützung im Fokus. Wird diese nach unten durchbrochen, könnte es noch einmal eng werden für Nel ASA.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Nel ASA vom 17.03. hieß es unter anderem „[…] Mit dem erfolgreichen Ausbruch über die 1,50 Euro erreichte die Aktie einen wichtigen Meilenstein und manifestierte damit gleichzeitig den Bruch des kurzfristigen, im November des vergangenen Jahres installierten Abwärtstrends. Die Aktie entwickelte hierbei ansprechende Aufwärtsdynamik und übersprang hierbei kurzzeitig auch den Widerstandsbereich um 1,80 Euro. Kurzzeitig schien eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 2,00 / 2,12 Euro möglich zu sein. Doch Gewinnmitnahmen zwangen Nel ASA zum innehalten. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, dass sich die Konsolidierung oberhalb von 1,50 Euro abspielt. Darunter darf es unter allen Umständen nicht gehen, anderenfalls ist Vorsicht geboten. Um wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss Nel ASA über die Zone 2,00 / 2,12 Euro.“

In der Folgezeit verpasste es die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA, weitere Akzente auf der Oberseite zu setzen. Zur so wichtigen Ausdehnung der Aufwärtsbewegung über die Zone 2,00 / 2,12 Euro kam es nicht. Ein weiterer Versuch, die Aufwärtsbewegung erneut anzukurbeln, scheiterte bereits am Widerstandsbereich von 1,80 Euro. Erneut einsetzende Gewinnmitnahmen zwangen Nel ASA mittlerweile auf die eminent wichtige Unterstützung von 1,50 Euro.

Der obere Chart verdeutlicht die große Bedeutung der Zone um 1,50 Euro. Eine massiv ausgebaute Horizontalunterstützung sowie die knapp darüber verlaufende 200-Tage-Linie bilden eine vermeintlich tragfähige Unterstützungszone.

Kurzum. Die 1,50 Euro stehen aktuell im Fokus des Handelsgeschehens. Sollte es für Nel ASA darunter gehen, könnte sich die Bewegung bis auf 1,25 Euro ausdehnen. Um Druck von den 1,50 Euro zu nehmen, muss Nel ASA den Widerstand von 1,80 Euro überwinden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage ist das kein leichtes Unterfangen…