In Summe konnten sowohl der S&P 500 als auch der DAX über die meist mehrjährige Dauer der vergangenen vier US-Zinsanhebungszyklen hinweg (1994-1995, 1999-2000, 2004-2006, 2015-2018) stattliche Kurssteigerungen verbuchen. Hätte man während dieser Zyklen Geld in die beiden Indizes investiert, hätte man für den DAX einen durchschnittlichen jährlichen Kursgewinn von 9,6 Prozent erzielt. Für den S&P 500 wären es in US-Dollar immerhin 5,6 Prozent gewesen.

Die Fed wird sich hüten, die Konjunktur abzuwürgen

Last but not least kann man auch auf ein besonnenes Vorgehen der US-Notenbank vertrauen. Denn aufgrund ihres dualen Mandats, neben der Preisstabilität auch einen hohen Beschäftigungsstand anzustreben, besteht auch hier kein Interesse, die Konjunktur durch übertriebene Maßnahmen abzuwürgen.