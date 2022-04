Ask 1,99

In der Geldpolitik sind Worte fast genauso wichtig wie Taten. Mit gezielten verbalen Hinweisen lenken erfahrene Notenbanker die Märkte in die gewünschte Richtung; das hilft, die eigentlichen geldpolitischen Entscheidungen vorzubereiten und abzufedern. Vorausgesetzt, die Investoren sind davon überzeugt, dass es sich niemals lohnt, gegen die Zentralbank zu wetten. Wird dieses Paradigma infrage gestellt, droht Chaos an den Märkten.

Dieser Effekt ließ sich zuletzt in den USA beobachten. Ähnlich wie Lagarde hatte sich Fed-Chef Jerome Powell frühzeitig auf die These festgelegt, die Inflation sei nur "vorübergehend". Allerdings verloren die Märkte schnell den Glauben an diese Einschätzung. Damit stand der Verdacht im Raum, die Fed würde zu spät auf die Teuerung reagieren und später dann umso heftiger gegensteuern müssen, auch um ihre Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Inflation zu untermauern. Die Angst, dass auf ein unterschätzen der Inflation eine Überreaktion der Geldpolitik folgen würde, reichte, um heftige Ausschläge an den Finanzmärkten auszulösen.

Viel zu lange hat auch Lagarde an ihrer Aussage festgehalten, es werde 2022 keine Zinserhöhung geben. Mit dieser Festlegung hat sie sich ihrer eigenen Flexibilität beraubt. Den Investoren fehlte längst vor Lagardes Relativierung nach der jüngsten EZB-Sitzung der Glaube an diese Botschaft. Viele halten angesichts der Inflationsdynamik mittlerweile sogar zwei Zinsschritte für gerechtfertigt.

Jetzt steckt die Notenbank in einer schwierigen Lage. Es stellt sich die Frage, ob der Wegfall der geldpolitischen Unterstützung in einer Situation ratsam ist, die von Krieg und Sanktionen gekennzeichnet ist. Eine zu schnelle Straffung der Geldpolitik würde die Stabilität der hochverschuldeten Euro-Länder gefährden, aber wenn Hinhaltetaktik zu Verwerfungen an den Märkten führt, droht genau der gleiche Effekt.

Unsere Einschätzung: Die EZB steht erst am Anfang eines waghalsigen Drahtseilakts - und hat sich bei den ersten Schritten bereits mehrere Wackler geleistet. Die Ukraine-Krise verschärft das Dilemma der EZB. Die horrenden Energiepreise nehmen die europäische Industrie schon jetzt in die Mangel. Da kann man nicht auch noch höhere Zinsen gebrauchen. Kann gut sein, dass Lagarde deshalb weitere Warteschleifen einlegt. Für Zinssparer gibt es deshalb immer noch keine guten Nachrichten. Europa hinkt den USA in Bezug auf höhere Zinsen mindestens ein halbes Jahr hinterher. Zinsanlagen bleiben weiterhin uninteressant, denn jeder Zinsschritt nach oben bedeutet Kursverluste bei Anleihen und Rentenfonds.

