DAX – Das war noch nichts mit dem Ausbruch

Der Anstieg in der letzten Woche hat den DAX bis in den Bereich der alten Unterstützungszone gebracht, was jetzt zur Widerstandszone geworden ist. Eigentlich war die Dynamik ausreichend, um diesen Bereich wieder zurückzuerobern. Allerdings haben die Indikatoren bereits im überkauften Bereich notiert und damit eine gewisse Bremswirkung erzeugt. Entsprechend ist der Index zunächst an der Abwärtstrendlinie gescheitert und musste zum Wochenschluss wieder nachgeben. Die Verkaufssignale die inzwischen bei einigen Indikatoren entstanden sind, dürften vom MACD-Indikator noch bestätigt werden. Somit besteht die Gefahr, dass ein nochmaliger Test der Unterstützungszone um 14.000 Punkte erfolgt. Hier verläuft auch die 21-Tage Durchschnittslinie, was als Zielpunkt dienen könnte. Die kritische Indikatorenlage muss also zunächst aufgelöst werden.

Dow Jones – mit einer guten Chance auf weiteren Anstieg, allerdings….

… ist auch beim Dow Jones die Indikatoren-Lage nicht gerade berauschend für einen weiteren Anstieg. Die Gesamtlage sieht hier allerdings etwas besser aus, als beim DAX. Der Abwärtstrend konnte gebrochen werden und die Umsätze haben bei dem jüngsten Rückgang nicht angezogen was positiv zu werten ist. Am Freitag wurde eine kleine, eher unbedeutende, Hammerformation gebildet. Diese könnte immerhin zum Ende des sehr kurzfristigen Abwärtstrends (es sind nur zwei Tage) führen. Die Divergenzen bei den Indikatoren und das bevorstehende Verkaufssignal beim MACD-Indikator dürften aber einem weiteren dynamischen Anstieg zunächst im Wege stehen.

Gold – kann die neue Unterstützung weiterhin nutzen

Das Top vom Sommer letzten Jahres hat offenbar eine größere Wirkung als es solche Marken im Normalfall haben. Im Bereich um 1.925 USD hat sich jedenfalls inzwischen eine Unterstützung gebildet. Diese gewinnt zunehmend an Tragfähigkeit. Sicher spielt hier nicht nur der Krieg sondern auch die zunehmend anziehende Inflation eine Rolle. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und sorgen daher nicht für Störfeuer. Ein Halten in diesem Bereich und ein erneuter Anstieg in die alte Widerstandszone um 1.960 USD ist daher nicht auszuschließen.