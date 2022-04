Lieber Leserinnen und Leser,

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge haben sich die Lithiumpreise im Jahr 2021 mehr als verdoppelt und der Preisansteigt setzt sich auch 2022 fort!

Lithiumpreise: Entspannung ist nicht in Sicht

Eine Entspannung der Lithiumpreise ist aktuell nicht in Sicht: Die Nachfrage nach Lithium wird im Rahmen des Hochlaufs der Elektromobilität wohl weiter steigen, gleichzeitig können die Lithiumproduzenten weltweit ihre Förderkapazitäten mit den aktuell vorhandenen Minen nur begrenzt ausbauen.

Zusätzlichen Rückenwind verleihen Medienberichte, wonach sich US-Präsident Joe Biden auf den Defense Production Act beziehen will, um die US-Produktion von Batteriematerialien zu beschleunigen.

Quelle: Albemarle

Neue Produktionsstätte müssen daher schnellstmöglich gebaut und erschlossen werden. Dazu Bedarf es vieler Investitionen. Erst vor wenigen Tagen verkündete der südkoreanische Stahlhersteller Posco die Investition von 4 Milliarden USD in ein neues Lithiumabbauprojekt in Argentinien investieren wird, um die steigende Nachfrage nach dem wichtigen Metall für wiederaufladbare Batterien zu bedienen. Die Mittel werden in ein Projekt in der Salzwüste Salar de Hombre Muerto investiert, die sich an der Grenze zwischen den nördlichen Provinzen Salta und Catamarca befindet.

Genau in diesem Dreieck befindet sich die Lithium-Sole-Projekte von Alpha Lithium, die zurzeit noch flächendeckend ausgebaut werden. So verkündete Alpha Lithium am 28.03.2022 den Erwerb von zwei Bergbaugrundstücken mit einer Gesamtfläche von 3.800 Hektar im bekannten Salar del Hombre Muerto, Argentinien. Nach zwei früheren Akquisitionen im selben Salar kontrolliert Alpha nun eine 100%ige Beteiligung an 5.072 Hektar und ist damit der zweitgrößte Landbesitzer (nach Posco) auf der Salta-Seite des berühmten Salars. Unmittelbarer Nachbar ist somit der koreanische Gigant Posco. Posco erwarb sein Grundstück 2018 und konnte das geschätzte Lithiumkarbonat-Äquivalent nach einer Bohrkampagne um das sechsfache auf 13,5 Millionen Tonnen erhöhen.

Mit der Akquisition der beiden neuen Grundstücke reit sich Alpha Lithium in die Riege der Lithium-Giganten ein und etabliert sich als einen bemerkenswerten Teilnehmer am hochwertigsten Lithium-Sole-Salar der Welt. Wie auch bei den Betrieben im nahegelegenen Tolillar Salar liegt der Unternehmensfokus einzig und allein darauf, so schnell wie möglich in Produktion zu gehen. Zu diesem Zweck wird erwartet, dass Alpha Lithium in Kürze mit den Bohrungen in Hombre Muerto beginnen kann.

Zwar nicht im südamerikanischen Lithium-Dreieck gelegen, aber dafür nicht weniger von Bedeutung sind die Projekte von ION Energy in der Mongolei. Das Baavhai Uul Lithium-Sole-Projekt von ION Energy umfasst mehr als 81.000 Hektar, ist sehr aussichtsreich für Lithium-Sole und stellt eine der größten Explorationslizenzen in der Mongolei dar. Damit ist der Lithium Explorer in der Lage, ein bedeutender Akteur auf dem boomenden Lithiummarkt in Asien zu werden.

Um das ganze Projektportfolio noch besser ausnutzen zu können ist ION Energy nun eine strategische Allianz mit dem mongolischem Kupferexplorer Aranjin Resources Ltd. eingegangen. Das Joint-Venture ermöglicht es beiden Unternehmen, sich gegenseitig Explorationsrechte für ihre jeweiligen Explorationslizenzen in der Mongolei zu gewähren. Sowohl ION als auch Aranjin werden das Fachwissen des jeweils anderen Unternehmens in Bezug auf ihre jeweiligen Metalle wirksam nutzen, wobei Aranjin das Recht erhält, IONs Konzessionsgebiete auf Basismetalle (einschließlich Kupfer, Blei, Zink, Nickel, Kobalt und damit in Zusammenhang stehende Metalle) zu explorieren, und ION das Recht erhält, Aranjins Konzessionsgebiete auf Lithium zu explorieren. Dieser strukturierte Ansatz zielt darauf ab, ihr Explorationsgebiet in den mineralienreichen Regionen der Mongolei zu vergrößern und damit sicherzustellen, dass sowohl ION als auch Aranjin ihre Chancen maximieren, ein Konzessionsgebiet bis zur Entwicklungsphase zu führen.

Die synergetische Zusammensetzung beider Unternehmen wird es diesem Joint-Venture ermöglichen, die größten Lithium- und Kupferexplorationslizenzinhaber in der Mongolei zu repräsentieren, eine solide Batteriemetallpräsenz in der asiatischen Versorgungskette aufzubauen und die Elektrifizierung der Zukunft voranzutreiben.

