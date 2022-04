Nach Auflösung der Handelsspanne der letzten Jahre zwischen 167,50 und 179,62 Euro kam es durch den Bruch des unteren Supports zu einem regulären Verkaufssignal und Topping-Muster. Das hierdurch ausgelöste Verkaufssignal führte schließlich in den Unterstützungsbereich aus den Jahren 2015-2018 um 156,00 Euro abwärts, wo der Euro-Bund Future (BuFu) einen vorläufigen Boden gefunden hat. In den letzten Tagen waren wieder dynamische Kursgewinne bei dem Barometer zu verzeichnen, sodass nun eine mehrere Wochen andauernde Gegenbewegung auf der Oberseite starten könnte. Allerdings mahnt das übergeordnete Chartbild seit Anfang 2016 zu erhöhter Vorsicht, hier könnte sich innerhalb der nächsten Monate und Jahre sogar eine größere Trendwende in Form einer SKS-Formation durchsetzen.

Kleiner Trendwechsel

Die angesprochene Gegenbewegung befindet sich noch in einem recht frühen Stadium, erst über dem Niveau von mindestens 159,10 Euro dürfte sich eine Fortsetzung der Erholungsbewegung zunächst an 160,00 und darüber an glatt 161,00 Euro ausbreiten. Entsprechend würde sich ein kurzfristiges Long-Investment anbieten, übergeordnete Ziele könnten sogar um 165,75 Euro im Rahmen der SKS-Formation liegen. Unterhalb des Supports von 156,00 Euro müsste dagegen mit einer unmittelbaren Fortsetzung der Korrekturbewegung in den Bereich von rund 152,00 Euro zwingend gerechnet werden.