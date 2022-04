Derzeit unterliegen die internationalen Aktienmärkte einem Mix aus Belastungsfaktoren. Dazu gehören steigende Rohstoffkosten und Löhne sowie anhaltende Probleme in den Lieferketten. Anders als bei klassischen Industriewerten dürften Technologiefirmen kaum Belastungen durch höhere Rohstoffpreise unterliegen. Was der Microsoft-Aktie in der jüngeren Vergangenheit zu schaffen machte, war die Rotation aus den Wachstumswerten in Richtung Value-Werte. Diese Rotation war getrieben von der gestiegenen Zinserwartung der Marktteilnehmer. Steigen die Zinsen, werden die tendenziell in der weiteren Zukunft liegenden, potenziellen Überschüsse mit einer höheren Rate abgezinst und senken den Barwert (vereinfacht den Wert des Unternehmens). Für Microsoft spricht sein Management, das es geschafft hat, in den verschiedensten Märkten eine starke Position einzunehmen und den bereits verstaubten Softwarekonzern neue Agilität einzuhauchen.

.

Zum Chart

.

Ab Anfang Januar 2022 wurde die Aktie noch stark abverkauft und bildete einen Abwärtstrend aus. Die Indizes wurden aber im Vorfeld so stark nach unten gedrückt, dass sich kurzfristig betrachtet am 24. Februar - trotz des russischen Einmarsches in die Ukraine - eine beachtliche Intraday-Kurserholung im Bereich des Unterstützungslevels bei 276,85 US-Dollar entfaltete. Dieses Niveau vom 24. Februar und vom 8. März markierte auch die Unterseite der Bodenbildung. In der jüngsten Vergangenheit konnte die Microsoft-Aktie von der Renaissance der Wachstumswerte und der Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende in der Ukraine profitieren. Aktuell testet der Kursverlauf den Widerstand bei 315,04 US-Dollar. Kann dieser Widerstand überwunden werden, sind wieder Werte in Höhe des All Time High bei 344,32 US-Dollar im Visier der Marktteilnehmer. Trotz der Unternehmensgröße von Microsoft kann sich das geplante Gewinnwachstum bis in Finanzjahr 2023/24 sehen lassen. Die Schätzung geht auf Basis des Finanzjahres 2020/2021 von 57 Prozent aus. Dadurch verringert sich das erwartete KGV 2023/24 auf aktuell 22,85.