(PLX AI) – Maersk Change of Executive Board.Maersk says CEO of APM Terminals Morten Engelstoft will retireMaersk says APM Terminals will going forward report to Henriette Hallberg Thygesen

Maersk Says CEO of APM Terminals Retires; Henriette Hallberg Thygesen Takes Over

