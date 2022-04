Börsenjahr 2022: Gute Nerven sind gefragt

“Hope for the best and prepare for the worst”, lautet ein bekannter Spruch, der immer dann gerne zitiert wird, wenn große Ungewissheit darüber herrscht, was die Zukunft wohl bringen wird. Auf das Beste hoffen und auf das Schlimmste vorbereitet sein – das gilt in unsicheren und turbulenten Zeiten wie diesen mehr denn je. Die Weltgemeinschaft sieht sich mit einem neuen Ost-West-Konflikt konfrontiert. Die Inflationsraten haben ein beängstigendes Niveau erreicht. Und auch die Corona-Krise ist noch nicht vom Tisch. Zudem kämpfen Unternehmen weiterhin mit Liefer- und Versorgungsengpässen. Schon warnen Volkswirte vor einer neuen Ära der Stagflation – also vor einer Kombination von schwächelnder Wirtschaft und steigender Preise.

Aktien: Erhöhte Schwankungsgefahr

Was ist in einem von so vielen Ungewissheiten gespickten Umfeld von den Aktienmärkten zu erwarten? Anleger sollten darauf vorbereitet sein, dass die Nervosität und Volatilität an den Märkten weiter hoch bleiben wird. Ein Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine. Zu Beginn des Konflikts schoss das Volatilitätsbarometer für den DAX, der VDAX-New, rapide in die Höhe und markierte den höchsten Stand seit dem ersten Corona-Lockdown vor rund zwei Jahren. Was uns die jüngere Vergangenheit allerdings gelehrt hat: Kaum setzen die Kurse einmal stärker zurück, finden sich häufig sehr schnell wieder neue Käufer, die schwächere Marktphasen zum Einstieg nutzen. Als Buy-the-Dip wird dieses Verhalten bezeichnet. Auch nach dem ersten Schock über den russischen Einmarsch kämpfte sich der DAX sehr schnell wieder in seine alten Handelsspannen von 14.000 bis 15.000 Punkten zurück.

Gleichwohl: Zu großer Optimismus ist fehl am Platz. Die Erholung beim DAX war und ist vor allem von der Hoffnung auf einen baldigen Frieden in der Ukraine getragen. Diese Erwartung könnte allerdings trügen. Schon jetzt dürften sich die Umsatzprognosen vieler DAX-Unternehmen als zu optimistisch erweisen. In den Kursen scheint eine mögliche Abflachung oder gar ein Rückgang der Gewinne noch nicht vollständig eingepreist zu sein. Zu berücksichtigen dabei ist, dass sich sowohl die Inflation als auch die Lieferengpässe als dauerhafter erweisen könnten, als es den Unternehmen lieb sein kann. Alles in allem dürften dem DAX weiterhin volatile Zeiten bevorstehen. Aber Krisen bieten bekanntlich auch Chancen. So könnten Aktien aus den Bereichen der Erneuerbaren Energien und der grünen Technologien vom Umdenken bei der Energieversorgung profitieren. Auf der anderen Seite dürften Unternehmen, die stark auf Öl und Gas angewiesen sind, Probleme bekommen. Dazu zählen insbesondere Titel aus den Sektoren Transport, Luftfahrt, fossile Energieerzeugung, Metall und Chemie.