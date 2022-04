Tennant plant ein zweiteiligen Explorationsprogramm mit sechs Bohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 1.500 m zur Weiterverfolgung der außergewöhnlich mächtigen und hochgradigen Bohrabschnitte auf dem Bluebird Projekt, die unter anderem 50,0 m mit 2,70 % Kupfer und 0,52 g/t Gold ab 158 m (bohrlochabwärts) in BBDD00091 lieferte. Die bisherigen Bohrungen auf der Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird haben die Mineralisierung von 100 m bis in knapp über 200 m vertikale Tiefe und über eine Streichlänge von 150 m überprüft. Die Mineralisierung ist sowohl nach Westen als auch nach oben und in Fallrichtung offen.

In einer stark überzeichneten Platzierung hat sich der australische Kupfer-Explorer Tennant Minerals ( ASX: TMS; FRA: UH7A ) 4,5 Mio. AUD frisches Kapital zur beschleunigten Erkundung seiner hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird im Northern Territory beschafft. Die Platzierung erfolgte bei einem Preis von 0,045 AUD pro Aktie. Die Aktie von Tennant hat am heutigen Montag den Handel wieder aufgenommen und schloss bei fast 40 Mio. gehandelten Stücken bei 0,058 AUD.

Darüber hinaus sind weitere zehn Step-Out-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 3.000 m geplant, um die Grundfläche der Kupfer- und Goldentdeckung Bluebird zu erweitern. Diese Bohrungen werden von Elektromagnetik-(EM)-Messungen im Bohrloch und gravimetrischen/magnetischen Zielmodellen (siehe Längsprojektion, Abbildung 1) geleitet. Die geplanten Step-out-Bohrungen der Phase 2 werden die Überprüfung der mineralisierten Zone auf eine Streichlänge von über 300 m und eine vertikale Tiefe von 300 m ausweiten. Die abgegrenzten Dimensionen der anvisierten Zone sind ähnlich groß wie die anderer großer Kupfer-Gold-Lagerstätten im Mineralienfeld Tennant Creek, wie etwa die Lagerstätte Peko 20 km westlich von Bluebird, die zwischen 1934 und 19814 147.000 Tonnen Kupfer bei einem Gehalt von 4 % Cu und 414.000 Unzen Gold bei 10 g/t Au produzierte.

Der zweite Schwerpunkt des beschleunigten Programms ist die hochauflösende drohnengestützte Magnetik-Untersuchung, die in Kürze beginnen wird. Diese wird dazu beitragen, die zahlreichen Magnetik-Ziele abzugrenzen, die mit dem 5 km langen Schwerkraftkorridor Bluebird in Zusammenhang stehen, der auch die historische Goldmine Perseverance einschließt, die in der Vergangenheit kurze Abschnitte von bis zu 3 m mit 50 g/t Au3 aus geringer Tiefe produzierte.

Detaillierte Schwerkraftmodelle deuten darauf hin, dass sich die Zone der Eisenanreicherung (hohe Dichte) von Bluebird stark nach Westen erstreckt und möglicherweise mit den historischen Goldabbaugebieten von Perseverance, 1,5 km westlich von Bluebird (Abbildung 2), in Verbindung steht, wo frühere Bohrungen hochgradiges Gold in geringer Tiefe durchteuften: 3 m mit 50,0 g/t Au ab 42 m in PERC015 und 3 m mit 43,2 g/t Au ab 72 m in PERC001, wie von Posgold im Oktober 1995 berichtet.





Abbildung 1: Erweiterte Längsprojektion von Bluebird mit früheren Abschnitten und neuen vorgeschlagenen Bohrungen der Phasen 1 und 2





Abbildung 2: Inversionsmodell der detaillierten Bouger-Schwerkraftdaten mit Darstellung der Lagerstätten Bluebird und Perseverance. Der Schwerkraftkamm ist zwischen Bluebird und der historischen Goldmine Perseverance am stärksten ausgeprägt und scheint mit zunehmender Tiefe stärker zu werden und nach Westen hin flach abzufallen.





Abbildung 3: Bluebird ist Teil der größeren Explorationslizenz Barkly. Nur 20 Kilometer entfernt liegen die historischen Minen Peko und Nobles Nob.

Fazit: Die hochgradigen historischen Gold- und Kupfer-Gold-Minen rund um Bluebird sind entdeckt worden, weil diese Lagerstätten an die Oberfläche reichen und Prospektoren einfach Gesteinsproben nehmen konnten. Die Bluebird-Entdeckung ist dagegen an der Oberfläche nicht zu erkennen. Dafür liefern moderne geophysikalische Methoden heute Einblicke, von denen frühere Generationen von Geologen nur träumen konnten. Sowohl bei der Bluebird-Entdeckung selbst, aber erst recht bei dem 5 Kilometer langen Schwerkraft-Korridor in dem Bluebird liegt, dürfte Tennant gerade erst die Spitze des Eisbergs entdeckt haben. Nur um spätere Vergleiche zu erleichtern, halten wir fest: Tennant Minerals ist heute mit weniger als 30 Mio. AUD bewertet.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Tennant Minerals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Tennant Minerals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.