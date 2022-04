Aktien – Sanktionen sorgen für noch mehr Unsicherheit

Ein Waffenstillstand in der Ukraine ist weiterhin nicht in Sicht, stattdessen stehen nach den schrecklichen Bildern aus den von russischen Truppen wieder verlassenen Städten neue Sanktionen des Westens gegenüber Russland im Raum. Die Forderungen nach einem kompletten Energieboykott mit sicherlich verkraftbaren, aber dennoch massiven wirtschaftlichen Effekten für Europa und speziell die deutsche Wirtschaft, werden immer lauter. Und in rezessive Tendenzen der Wirtschaft hinein waren Anleger noch nie gut beraten, bei Aktien zuzugreifen. Solange die Unsicherheit die Oberhand behält, dürfte auch der Deutsche Aktienindex deshalb keine großen Sprünge nach oben machen. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Stark präsentiert sich derweil der Arbeitsmarkt in den USA, weshalb sich auch die Wall Street vor einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Mai durch die Federal Reserve nicht aus dem Tritt bringen lassen dürfte. Mit einer Wahrscheinlichkeit von über 70 Prozent preist der Markt den großen Schritt bereits ein, dennoch zeigen sich vor allem die zinssensitiven Technologiewerte in den USA robust. Weit weg vom Kriegsgebiet, relativ autark russischen Energieimport-Stopps gegenüber und mittendrin in einer Pandemie-Erholung der Wirtschaft dürften Europas Börsen deshalb auch in den kommenden Monaten nur den Rücklichtern der Wall Street hinterherschauen können. Und jede noch so kleine Korrektur in New York sollte der weiter angeschlagene DAX mit stärkeren Abschlägen nachvollziehen.

Nachdem der Markt in der vergangenen Woche sein Erholungshoch bei 14.925 Punkten erreicht hat, dürfte sich mindestens mal eine Konsolidierungsphase anschließen. Aber auch ein Abrutschen wieder unter die 14.000er Marke wäre in der unsicheren Gemengelage nicht überraschend.