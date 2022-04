Krieg und Inflation bleiben die beherrschenden Themen

Weiter schwankend: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche nach wechselndem Verlauf unter dem Strich zugelegt. Das Plus war in erster Linie den teils deutlichen Kursgewinnen in der ersten Wochenhälfte zu verdanken, als Nachrichten über Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sowie sinkenden Ölpreise die Anleger in Kauflaune versetzt hatten. Im weiteren Wochenverlauf sanken die Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Ukraine-Krieg allerdings, zudem belasteten einmal mehr hohe Inflationszahlen. So war in Deutschland die Teuerung auf das höchste Niveau seit der Wiedervereinigung gestiegen. Der Wochenausklang verlief versöhnlich, so dass die großen Indizes letztlich mit leichten Gewinnen ins Wochenende gingen. Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor. Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche nach wechselndem Verlauf unter dem Strich zugelegt. Das Plus war in erster Linie den teils deutlichen Kursgewinnen in der ersten Wochenhälfte zu verdanken, als Nachrichten über Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sowie sinkenden Ölpreise die Anleger in Kauflaune versetzt hatten. Im weiteren Wochenverlauf sanken die Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Ukraine-Krieg allerdings, zudem belasteten einmal mehr hohe Inflationszahlen. So war in Deutschland die Teuerung auf das höchste Niveau seit der Wiedervereinigung gestiegen. Der Wochenausklang verlief versöhnlich, so dass die großen Indizes letztlich mit leichten Gewinnen ins Wochenende gingen. Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.

Leichte Kursgewinne

Der Deutsche Aktienindex (Dax) verbesserte sich im Wochenvergleich um 1,0 Prozent auf 14.446,48 Punkte. Der MDax rückte um 0,1 Prozent vor auf 31.192,63 Zähler. Der TecDax stieg um 1,2 Prozent auf 3.305,26 Punkte. Der m:access All-Share beendete die Handelswoche gegenüber seinem Vorwochenendstand praktisch unverändert bei 2.551,58 Zählern. Eine Achterbahnfahrt vollführten die Titel des Dax-Werts Delivery Hero , die ohnehin zu den stark schwankenden Werten im Index gehören. In der vergangenen Woche kletterte der zuletzt unter Druck geratene Kurs des Essenslieferdienstes letztlich um 11,9 Prozent, die Anleger reagierten unter anderem auf eine Analystenstudie zur Branche. Die Titel von RWE verteuerten sich auf Wochensicht um 5,7 Prozent, der Energiekonzern profitierte von Spekulationen über die möglichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges beziehungsweise der Sanktionen gegen Russland. Im MDax stieg der Kurs von Wacker Chemie um 4,7 Prozent, hier machte sich unter anderem eine Analystenempfehlung positiv bemerkbar.

Legte eine ziemliche Achterbahnfahrt hin: Die Aktie von Delivery Hero.

Anleihen: Berg- und Talfahrt

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche ein Ab und Auf verzeichnet. Nachdem anfangs Hoffnungen auf Verhandlungsfortschritte in der Ukraine die als sicher geltenden Bundespapier spürbar belastet hatten, erholten sich die Notierungen im weiteren Wochenverlauf wieder. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe, die am vergangenen Dienstag mit rund 0,74 Prozent ihren höchsten Stand seit Februar 2018 erreicht hatte, ging letztlich im Wochenvergleich von 0,57 auf 0,56 Prozent zurück. Die Umlaufrendite zog dagegen von 0,36 auf 0,48 Prozent an.

USA: Orientierungslos

Die US-Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche keine einheitliche Richtung gefunden. Zu Ende der Handelswoche führten robuste Arbeitsmarktdaten einerseits und eine überraschend gesunkene Stimmung in der Industrie andererseits noch einmal beispielhaft zu schwankenden Märkten. Der Dow-Jones-Index gab im Wochenvergleich minimal um 0,1 Prozent nach auf 34.818,27 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500-Index kam geringfügig um 0,1 Prozent auf 4.545,86 Zähler voran. Der technologielastige Nasdaq-100-Index legte um 0,7 Prozent auf 14.861,21 Punkte zu.

Ausblick: Krieg und Inflation bleiben dominant

Beim Blick auf die aktuelle Woche an den deutschen Aktienbörsen führt kein Weg daran vorbei, das in den Vorwochen Geschriebene zu wiederholen: Die Anleger sollten sich weiterhin auf Schwankungen einstellen, die beiden Themenkomplexe Ukraine-Krieg sowie Folgen der Sanktionen gegen Russland einerseits und Inflation und Geldpolitik andererseits dürften das Geschehen an den Märkten unverändert maßgeblich bestimmen. Der konkrete Verlauf an den Börsen dürfte damit weiterhin von Nachrichten zu den beiden Themen sowie der Aufnahme dieser Nachrichten durch die Marktteilnehmer abhängen.

Übersichtliche Konjunktur-Indikatoren

Daneben kommen einige, zahlenmäßig allerdings übersichtliche Konjunkturveröffentlichungen als potenzielle Impulsgeber. Zu den wichtigsten zählen dabei Einkaufsmanagerindizes aus den USA, dem Euroraum und Deutschland und die Werkaufträge aus Deutschland und den USA. Bei den Stimmungsindikatoren dürften die Anleger genau darauf achten, ob sich auch hier die zuletzt gezeigten pessimistischeren Einschätzungen fortsetzen werden. Daneben stehen Protokolle der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank auf der Agenda, die Hinwiese auf die weitere Geldpolitik liefern könnten. Besonders das Protokoll der Fed dürften Beobachter dahingehend lesen, ob sich Signale auf größere Zinsschritte als die übliche Anhebung um einen Viertelprozentpunkt darin finden.