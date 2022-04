(PLX AI) – CropEnergies Executive board proposes dividend of EUR 0.45 per share.FY revenue EUR 1,075 millionFY EBIT EUR 127 millionFY EBITDA EUR 169 millionFull report due on May 18

CropEnergies Proposes EUR 0.45 per Share Dividend After Record Earnings

