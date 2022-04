Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Der Höchststand im NASDAQ100 lag bei 16.764 Punkten und am 14. März erreichte der US-Technologieindex bei 13.020 Punkten sein bisheriges Korrekturtief. Dazwischen liegen über 22% von oben gerechnet. Die darauffolgende Erholung lief bis auf 15.265 Zähler. Hier verläuft die 200 Tage Linie. Das entspricht immerhin 17 % Aufschlag vom Tief. Aktuell konsolidiert der Index diese Erholung. Mit seinem Schluss am Freitag bei 14.861 Zählern steht der NASDAQ100 ziemlich genau auf halben Wege zwischen seinem Höchstkurs und seinem Korrekturtief. Im Chart sieht das so aus:Doch damit genug der Zahlenspiele. Im Ergebnis haben wir uns bei besonders aussichtsreichen Technologiewerten für ein Engagement entschieden. Welche das sind lesen Sie in den nächsten Zeilen. Das Gute vorweg: Es ist nicht zu spät, die Kurse sind noch nicht davongelaufen. Sie können auch jetzt noch auf den Erholungszug aufspringen. Vier Einzelwerte haben wir dafür in unserer Empfehlungsliste. Fangen wir mit der umstrittensten Aktie an: