STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Bayer-Call nach positiven Testergebnissen gefragt



Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Bayer (WKN UH2LP7)

In einen Call-Optionsschein auf Bayer steigen die Stuttgarter Derivateanleger zum Wochenauftakt ein. Bayer veröffentlichte positive Testergebnisse aus einer Phase-2b-Studie des Blutgerinnungsmittel Asundexian. Asundexian gilt als potenzieller Nachfolger des Blutgerinnungsmittel Xarelto. Mit Xarelto erzielte Bayer im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 4,735 Milliarden Euro. Für die Bayer-Aktie geht es 2,4% auf 64,40 Euro aufwärts. 2. Call-Optionsschein auf Sunpower (WKN MD3E6V)

Auf das amerikanische Solarunternehmen Sunpower kaufen die Anleger an der Euwax einen Call-Optionsschein. Sunpower bietet Komplettlösungen für Privathaushalte an. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das Solarunternehmen einen Umsatz von über 1,1 Milliarden US-Dollar. Heute legt die Sunpower-Aktie 1,8% auf 19,73 Euro zu. 3. Call-Optionsschein auf Apple (WKN MD12U6)

Ebenfalls sehr rege wird in Stuttgart ein Call-Optionsschein auf den Smartphonepionier Apple gehandelt. Zum Wochenauftakt steigen die Derivateanleger in den Call ein. Die Apple-Aktie legt um 1,5% auf 158,90 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Während der DAX am Mittag nahezu auf der Stelle tritt, suchen auch die Derivateanleger an der Euwax nach einer klaren Richtung. So bewegt sich das Stuttgarter Stimmungsbarometer am Montag zwischen 25 und -40 Punkten. Am Mittag zeigen sich die Anleger an der Euwax eher pessimistisch in Bezug auf den DAX.

Börse Stuttgart auf YouTube

Autofahrer und Industrie leiden unter den hohen Energiepreisen. Und die bleiben uns womöglich auch noch länger erhalten - wie Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management erklärt. Warum dies möglicherweise der Beginn eines neuen Superzyklus ist, welches Folgen es für die Kapitalmärkte hätte & wie Anleger mit der hohen Inflation am besten umgehen - hier seine Einschätzungen. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=rzh1KyMrV5c

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)