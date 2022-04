Der Blick auf den Kursverlauf seit Anfang letzten Jahres offenbart zunächst ein Rekordhoch von 145,40 Euro nach einer äußerst steilen Rallye während den Anfängen der Corona-Pandemie. Mittlerweile hat sich die Aktie jedoch merklich zur Unterseite abgesetzt und ist in den Bereich der Unterstützungen aus den Jahren 2018 bis Ende 2019 zurückgesetzt. An diesem Support zeigt sich nun eine deutliche Gegenwehr bullischer Marktteilnehmer, die nun zu einer Gegenoffensive ansetzen. In einer etwas tieferen Auflösung des Kursverlaufs seit Anfang Februar zeigt sich zudem ein bullischer Keil, der in heutigen Handelsverlauf mit einer Aufwärtskurslücke versucht, wird aufgelöst zu werden. Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb der oberen Begrenzung könnte sogar zu einem mittelfristigen Trendwechsel führen.

Schlusskurse von Bedeutung

Ein schöner Tag macht noch keinen Sommer, erst bei einem nachhaltigen Tagesschlusskurs oberhalb von 46,00 Euro würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 51,59 Euro spürbar anwachsen, darüber könnte dann die etwas größere Barriere um 65,00 Euro in der Delivery Hero-Aktie angesteuert werden. Volatil dürfte es ohnehin an den Märkten weiter zugehen, etwaige Rücksetzer auf 42,85 Euro im Zuge eines Kurslückenschlusses wären durchaus vorstellbar. Aber erst darunter dürften noch einmal die aktuellen Jahrestiefs um 36,45 Euro einen Test erfahren. Kurzfristig scheint sich das Chartbild jedoch zugunsten der Bullen zu drehen.