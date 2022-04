Delivery Hero CEO Niklas Östberg freute sich am Montag über die gelungene Finanzierungsrunde. Das frische Kapital sorge für "finanzielle Flexibilität" und "reichlich Liquiditätspuffer", um auf Wachstumskurs zu bleiben.

Die Aktie reagierte mit einem kleinen Befreiungsschlag auf die Neuigkeiten. Nachdem der Dax-Konzern in den vergangenen zwölf Monaten 60 Prozent an Wert verloren hatte, kletterte die Aktie am Montag zeitweise um mehr als zwölf Prozent.