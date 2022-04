Als die BioNTech-Aktie Ende 2019 ihr Börsendebüt gefeiert hatte, ging das Papier sofort in einen Aufwärtstrend über und stieg in einer Übertreibung bis auf ein Rekordhoch von 464,00 US-Dollar an der Nasdaq an. Im August letzten Jahres ließ jedoch das Interesse der Investoren spürbar nach, die Folge waren bis Anfang März dieses Jahres Verluste auf den mittelfristigen Aufwärtstrend um 133,00 US-Dollar. Dort konnte anschließend eine erste Gegenreaktion initiiert werden, herausgekommen sind dabei Jahreshochs von 189,07 US-Dollar. Die Untersuchung offenbart dabei jedoch noch unfertige Kursmuster, weshalb weitere Anstiegschancen durchaus gegeben sind. Allerdings sollten auch die zahlreichen Hürden nicht außer Acht gelassen werden.

Erholung noch nicht fertig

Auf Sicht der nächsten Wochen ist durchaus die Chance auf eine dreiwellige Erholungsbewegung bei BioNTech gegeben, als kurzfristige Zielzone kann der Bereich um 200,00 US-Dollar ausgerufen werden. Aufgrund der zahlreichen Hürden in diesem Bereich sollte anschließend mit merklichen Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Unterstützungen findet die Aktie vom gegenwärtigen Kursniveau bei 135,13 und darunter an den Jahrestiefs von 121,32 US-Dollar. Ein nachhaltiger Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends dürfte aber zu weiteren Abschlägen in den Bereich zwischen 91,22 bis 100,00 US-Dollar führen.