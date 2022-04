Möglicherweise findet der S&P 500 an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart sein Verlaufshoch und rutscht dann wieder ab. Sollte es zu einem nachhaltigen Abprall an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten kommen, wäre langfristig mit einem Kursrückgang bis 4.100 Punkte zur unteren Trendkanalbegrenzung zu rechnen. Die erste Anlaufmarke wäre aber zunächst der 10er-EMA im Wochenchart bei 4.460 Punkten.

S&P 500 - Abprall an Trendkanalbegrenzung?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer