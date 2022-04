Funkwerk & SBF: Auf Schnäppchenjagd bei deutschen Nebenwerten!

Genau so funktioniert Börse! Aber leider nicht immer...

Diese Erholungs-Muster wurden durch einige Faktoren angetrieben, die es in dieser Art bald nicht mehr geben wird. Das eine ist die massive Liquiditäts-Schwemme, mit der die Notenbanken weltweit das Finanz-System geflutet hatten. Und das im Grunde schon seit dem Platzen der Internetblase und den Terror-Anschlägen 2000/01. Der andere Faktor ist das historisch niedrige Zinsniveau, das (fast) alle anderen Anlageklassen unattraktiv macht.

Nun explodieren die Preise und treiben die Inflationsraten in den USA und in Europa in Sphären, die man seit 40 Jahren nicht mehr gekannt hat. Und die Notenbanken reagieren entsprechend, wenn auch bedacht. Sie reduzieren ihre Anleihekaufprogramme und sie beginnen damit, die Notenbankzinssätze anzuheben. Beide Maßnahmen machen Kredite teurer und sie entziehen dem Markt Liquidität. Liquidität, die bisher in Assets floss und dabei vor allem in Aktien und Immobilien. Daher sprach man in den letzten Jahren trotz niedriger Inflationsraten von einer „Assetpreis-Inflation“. Aktien-Anleger und Immobilien-Eigentümer waren die großen Gewinner.