Bei dem Automobilvermieter, Hertz, werden die Batterien immer mehr aufgeladen. Am 25. Oktober 2021 schrieb ich bereits über das Unternehmen als es eine Bestellung von 100 000 Elektroautos bei Tesla aufgab und für diesen Mega-Deal $4.2 Milliarden in die Hand nahm. Dieser Kauf ging als größte Autobestellung in die Geschichte ein. Damit setzte Hertz ein klares Zeichen, dass man Elektromobilität als zukunftsweisend ansieht. Hertz ist unter den 5 größten Autovermietern der Welt und global tätig.

Nun hat sich Hertz wieder die Einkaufstaschen vollgeschlagen. Der Konzern hat sich mit dem schwedischen Elektroautohersteller, Polestar, darauf geeinigt, dass über die nächsten 5 Jahre 65 000 neue Fahrzeuge gekauft werden. Der Deal kostet Hertz insgesamt um die $3 Milliarden. Wenn man aber bedenkt, dass der Preis des Polestar 2, welcher eben in dieser Bestellung massenhaft gekauft werden soll, einen Startpreis von $49 000 in der Standardausstattung hat, so kommt man mit den $3 Milliarden nicht hin, sondern liegt mindestens bei $3,2 Milliarden. Natürlich werden aber die Fahrzeuge nicht ausschließlich in der Standardausstattung angeboten.

Somit scheint es sich hier um ein Schnäppchen zu handeln, welches aber beiden Unternehmen zugutekommen dürfte. Zum einen spart Hertz bei der Etablierung dieser neuen Richtung, zum anderen holt sich Polestar Kapital für sein Wachstum rein. Es wird auf dem Automobilmarkt also immer klarer, in welche Richtung sich die Unternehmen ausrichten. Dass aber ein Unternehmen in so kurzer Zeit so große Investitionen tätigt, kann durchaus als mutig beschrieben werden. Mit dieser Investition sollen die Märkte Australien, Europa und USA bedient werden, die im Ausbau der Infrastruktur für Elektroautos schon sehr fortgeschritten sind.

Für mehr Analysen, Einblicke und Prognosen klicken Sie hier!